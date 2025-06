Salernitana, intossicazione alimentare per 16 tesserati: chiesto il rinvio del ritorno play-out con la Sampdoria

Come riportato dal Corriere dello Sport, 16 tesserati della Salernitana, tra cui almeno 10 calciatori, hanno accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare durante il volo di ritorno da Genova, dove la squadra aveva appena perso per 2-0 contro la Sampdoria nell’andata dei play-out di Serie B.

La causa sarebbe da ricondurre a un cestino da viaggio fornito dall’hotel presso cui la squadra alloggiava prima del match al “Ferraris”. Al rientro a Salerno, i tesserati sono stati trasportati con ambulanze del 118 presso i pronto soccorso degli ospedali di Salerno e Battipaglia per accertamenti. Secondo il Corriere dello Sport, molti sono già stati dimessi.

Grave il contraccolpo sul piano sportivo: l’allenamento previsto per la mattina di lunedì 17 giugno è stato annullato, e il club avrebbe presentato richiesta ufficiale per il rinvio della gara di ritorno, in programma venerdì allo stadio Arechi.

Secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, la società è in attesa di un riscontro da parte della Lega di Serie B e delle autorità sanitarie, valutando eventuali azioni legali qualora emergessero responsabilità esterne nella gestione del pasto pre-confezionato.