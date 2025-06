Palermo FC e Sicily by Car insieme: annunciata la nuova partnership, giovedì la conferenza stampa

Il Palermo FC è lieto di comunicare l’avvio di una nuova partnership con Sicily by Car, azienda leader nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, da anni punto di riferimento per la mobilità sostenibile in Italia.

I dettagli della collaborazione verranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 19 giugno alle ore 11.00 presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”.

A illustrare i contenuti dell’accordo saranno Tommaso Dragotto, Presidente e fondatore di Sicily by Car, e Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC. L’intesa si fonda su una visione condivisa: due realtà profondamente radicate nel territorio siciliano, accomunate da valori di innovazione, sostenibilità e attenzione al futuro.

Con questa partnership, il Palermo FC rafforza ulteriormente il proprio legame con le eccellenze imprenditoriali locali, puntando a progetti comuni capaci di valorizzare il brand rosanero e promuovere una mobilità consapevole e all’avanguardia.