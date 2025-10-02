Rosario Pergolizzi torna in panchina: guiderà il Giulianova in Serie D

A distanza di quasi un anno dalla separazione con la Reggina, Rosario Pergolizzi torna ad allenare. Il tecnico siciliano è il nuovo allenatore del Giulianova, formazione abruzzese che milita in Serie D e che ha appena sollevato dall’incarico Francesco Cappellacci.

Pergolizzi, ex tecnico del Palermo, resterà per sempre legato alla cavalcata dei rosanero dopo il fallimento societario del 2019, quando guidò la squadra verso la promozione in Serie C. Ora riparte dal Giulianova, con l’obiettivo di rilanciare una piazza storica che punta a risalire la classifica.

La redazione di ilovepalermocalcio.com rivolge un in bocca al lupo all’ex allenatore rosanero per questa nuova avventura professionale.