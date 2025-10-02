Il Gazzettino: “Venezia, con il Palermo un pareggio di spessore”

Un punto che vale più di quanto dica la classifica. Lo 0-0 ottenuto al “Barbera” contro il Palermo ha rafforzato le certezze del Venezia, capace di resistere davanti a 32mila spettatori e di dominare il secondo tempo, pur senza concretizzare. Come scrive Marco De Lazzari su Il Gazzettino Venezia-Mestre, i lagunari hanno mostrato lucidità e compattezza, tornando dalla Sicilia con orgoglio e qualche rimpianto: sette gol in sei gare non sono un bottino eccezionale, ma la porta di Stankovic è rimasta inviolata per la terza volta, la seconda consecutiva.

L’elogio più sentito è arrivato da Filippo Inzaghi, grande ex e attuale tecnico del Palermo: «Abbiamo visto cosa significa giocare contro una squadra di Serie A – ha dichiarato –. Il Venezia lo scorso anno meritava la salvezza e oggi è ancora più attrezzato. Noi abbiamo fatto un gran primo tempo e saputo soffrire nella ripresa, ma sono molto soddisfatto».

Sul fronte lagunare, De Lazzari sottolinea sul Gazzettino Venezia-Mestre l’impatto di Joel Schingtienne, sempre titolare nelle sette gare ufficiali disputate fin qui. «La squadra ha giocato un’ottima partita, completa tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva – ha detto il difensore belga –. Sapevamo di affrontare un avversario forte, ma siamo riusciti a contenerli. Ora pensiamo al Frosinone».

Domenica a Sant’Elena arriva la capolista di Alvini, reduce dal 3-1 al Cesena e dal 5-1 di Mantova, con Raimondo protagonista di una doppietta. Il tecnico Alvini dovrà fare i conti con diverse assenze, a partire dallo squalificato Kvernadze e da una lunga lista di indisponibili che comprende Cittadini, Marchizza, Gori, Selvi­ni, Corrado, Sherri, Biraschi, Barcella e Gelli. La prevendita per Venezia-Frosinone è già attiva, con acquisto libero anche per il settore ospiti.