Il Secolo: “Spezia, Stillitano vicino alla squadra. Sarr confermato in porta contro il Palermo”

Charlie Stillitano ha superato alcuni problemi personali legati a lavoro e salute ed è tornato accanto alla squadra. Come scrive Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia, il presidente aquilotto ha raggiunto Reggio Emilia dopo una tappa a Milano, presenziando prima al ritiro scelto dalla società e poi al “Mapei Stadium” per assistere al match. Un segnale forte, con il messaggio condiviso anche dal proprietario Tom Roberts – atteso in Liguria il 17 ottobre per la sfida col Cesena – di compattezza e unità d’intenti: «lavoriamo tutti compatti».

Allo stadio non sono mancate presenze illustri: Andrea Catellani, ds del Modena capolista ed ex attaccante dello Spezia, Giovanni Sartori del Bologna, Nicola Legrottaglie e il procuratore Mario Giuffredi, agente dei fratelli Esposito e di molti calciatori di Serie A e B. In tribuna anche l’ex allenatore aquilotto Antonio Soda.

In vista del match contro il Palermo, D’Angelo confermerà quasi certamente Sarr tra i pali, con Mascardi che potrà così rifiatare dopo la convocazione con l’Under 21 di Silvio Baldini. Convocazioni nazionali anche per Vlahovic (Under 21 serba), Wisniewski (Polonia) e Hristov (Bulgaria). Più incerta quella di Adam Nagy con l’Ungheria.

Sul fronte infortuni, Napoletano su Il Secolo XIX evidenzia il possibile rientro di Pyotr Zurkowski, reduce da un colpo al ginocchio già operato in Spagna dal professor Cugat. Il centrocampista polacco, assente nelle ultime settimane, dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni e rendersi disponibile prima della ripresa del campionato. Torna arruolabile anche Luca Vignali, che ha scontato la squalifica rimediata a Venezia.