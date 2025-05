Roma-Milan, coreografia dell’Olimpico per Ranieri: il tecnico si commuove

Roma-Milan sarà l’ultima partita sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri. Il tecnico è alla ricerca di tre punti importanti per tenere vive le possibilità per una clamorosa qualificazione in Champions League, un traguardo che sembrava arenato prima del suo arrivo. Prima del fischio d’inizio, la Curva romanista ha omaggiato il suo allenatore con una bellissima coreografia, apprezzata da un Ranieri visibilmente commosso:

🇮🇹🥹 It’s Claudio Ranieri’s last home match as Roma manager tonight… 💛❤️ pic.twitter.com/zofOC3uDEX — EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025