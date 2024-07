Ritiro Palermo, Henry si presenta: «Mi sento un giocatore completo, sono qua per crescere insieme a questa squadra»

Decimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo arrivato Thomas Henry si presenta alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Sono un calciatore completo, voglio migliorare ancora. Spero di fare qualche gol, è il mio lavoro come attaccante. Mi sento un giocatore completo, faccio tanto lavoro per la squadra, finalizzo l’azione ma voglio aiutare la costruzione del gioco. Sono qua per crescere insieme a questa squadra».