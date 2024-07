Athletic Club Palermo, cinque acquisti e tre riconferme verso la stagione 2024/25

Prende forma la rosa dell’Athletic Club Palermo per la prossima stagione. Il club annuncia ufficialmente cinque nuovi acquisti e tre importanti riconferme della rosa che sarà a disposizione di mister Filippo Raciti.

Due nuovi arrivati sono vecchie conoscenze dell’allenatore: si tratta del portiere argentino Alejo Romano e del centrocampista portoghese David Valença, entrambi pilastri del Paternò che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza proprio con Raciti in panchina.

Rinforzi di esperienza anche negli altri reparti, a partire dalla difesa arriva Filippo Raimondi. L’ex Canicattì vanta oltre 200 presenze in Serie D e tornerà a giocare in Eccellenza dopo due anni. In attacco, invece, ufficiale l’ingaggio di Federico Matera, attaccante di lungo corso reduce da due anni con la maglia della Don Carlo Misilmeri, e del “Pocho” Antonio Esposito, esterno offensivo che ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza con la Nissa.

Non solo acquisti, ma anche importanti riconferme, una per reparto. In difesa il centrale Simone Giuliano, a centrocampo Saul Pucci e, infine, in attacco, Antonio Mercanti, alla quarta stagione con la maglia dell’Athletic Club Palermo.

“Siamo assolutamente soddisfatti degli uomini che abbiamo scelto – spiegano i direttori Aurelio Lo Bianco e Giampiero Clemente – Siamo attivi sul mercato e stiamo cercando di chiudere altri 2-3 acquisti. Per questo ringraziamo la società che ci sta assecondando in tutto. L’obiettivo è migliorare quanto fatto nella scorsa stagione”.