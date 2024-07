Ritiro Palermo, Henry si presenta: «La società è mitica, c’è un grande progetto. Voglio scoprire la città»

Decimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo arrivato Thomas Henry si presenta alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Ho scelto Palermo perché non ha bisogno di descrizioni. La società è mitica, c’è un grande progetto. Ho parlato con De Sanctis, lo conosco bene. Ho bisogno di continuità, ho avuto un grosso infortunio che non mi ha permesso di giocare tanto quest’anno. Voglio fare rinascere questa società. Credo che la Serie B sia difficile, ci sono tante squadre che possono vincere, un campionato molto fisico, non sarà facile. Voglio portare la mia esperienza, voglio crescere e fare crescere la squadra. Ho preso il numero 20 perché è la mia data di nascita. Potevo venire al Palermo a gennaio ma era presto per me. Mi aspettavo più continuità a Verona, ora è totalmente diversa la situazione. Voglio fare una stagione in rosanero. Ho parlato con tutti i giocatori, mi sento bene nel gruppo. Posso giocare insieme a Brunori, ha fatto bellissime stagioni, dipende sempre da cosa vuole l’allenatore. Venire a giocare al Sud ha influito nella mia scelta, voglio scoprire tante cose. Palermo è una città che voglio scoprire. Per il momento ho parlato poco con Dionisi, mi ha chiesto di essere me stesso, voglio scoprire la squadra e tutti quelli che lavorano qui. Abbiamo tempo ma non troppo».