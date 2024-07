Ritiro Palermo, Henry si presenta: «Sono prontissimo, voglio fare gol. Dawidowicz mi ha parlato della città»

Decimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo arrivato Thomas Henry si presenta alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Ho avuto la fortuna di giocare in diverse posizioni e moduli diversi. Per me la cosa più importante è raggiungere risultati con la squadra. Mi piace essere più completo possibile, voglio scoprire tante cose. Dawidowicz? Mi ha parlato della città, mi ha aiutato a fare questa scelta. Rigori? Posso fare il rigorista, purtroppo non ho segnato a San Siro ma dipende, vedremo con la squadra, non è importante al momento. Voglio fare gol. Sono prontissimo, ero prontissimo anche prima, purtroppo non ho avuto la continuità che meritavo ma è il calcio. Episodio con D’Aversa? Fa parte del lavoro, è tutto passato, dobbiamo trovare il giusto equilibrio; tutto è chiuso adesso, vogliamo andare avanti, gli auguro il meglio, in campo è una battaglia ma siamo professionisti».