Palermo, l’addio di Pigliacelli: “Ho avuto la fortuna di vivere due anni in una città fantastica, grazie” (FOTO)

Pigliacelli saluta. Il portiere romano classe 1993 si appresta a diventare un nuovo calciatore del Catanzaro. Pigliacelli, ha voluto dedicare delle parole tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

“Semplicemente grazie Palermo….

Non sono mai stato di tante parole, ho sempre preferito altro, ho sempre preferito mettere il cuore e l’anima in quello che ho fatto dentro e fuori dal campo……grazie perche’ ho avuto la fortuna di vivere due anni in una citta’ fanstastica, di cui sono follemente innamorato, grazie ai miei compagni che hanno condiviso con me questi due anni di vita e a cui ho cercato di dare tanto ed ho ricevuto tanto….grazie allo staff medico, performance ed ai magazinieri che per me erano diventati famiglia.. e grazie di tutto il calore e l’affetto che ho sentito ogni volta in cui ho messo piede al Barbera con dei tifosi che mettono il cuore per la loro citta’ e per la loro squadra…

Potrei continuare a scrivere tante e tante cose che mi ha lasciato dentro Palermo e forse non la finirei piu’ di scrivere…. Chi e’ stato vicino a me in questi due anni sa’ cos’è per me palermo…

Semplicemente grazie #22”.