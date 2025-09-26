Rinaudo: «Mignani uomo completo, Inzaghi più vulcanico. Cesena-Palermo sarà tosta»

Cesena-Palermo non è solo una sfida al vertice di Serie B, ma anche un intreccio di storie ed ex. Uno di questi è Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo del Palermo ed ex giocatore del Cesena, che ha parlato a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia di un protagonista speciale: Michele Mignani.

«Mignani è un allenatore importante per la categoria, un professionista, una persona per bene e un grande lavoratore», ha spiegato Rinaudo. «Ha uno staff che lo supporta e sta dimostrando per l’ennesimo anno di poter fare cose importanti in Serie B».

Alla domanda se lo avrebbe confermato in rosanero, l’ex ds ha risposto: «Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Quello che posso dire è che c’è una stima immensa da un punto di vista umano e professionale».

Rinaudo ha analizzato anche i motivi del successo di Mignani: «Ha una buona gestione del gruppo e una buona comunicazione tecnica e tattica. È cinico, molto preciso, lavora bene in difesa ma sa anche far esprimere le squadre da metà campo in avanti. È completo».

Il paragone con Pippo Inzaghi, attuale tecnico del Palermo, è inevitabile. «Caratterialmente Pippo è più energico, un vulcano. Mignani è più pacato. Tecnicamente sono entrambi molto attenti alla fase difensiva. Inzaghi negli anni si è adeguato al calcio moderno ed è un allenatore importantissimo, pronto anche per la Serie A».

Non solo analisi tecnica. Come ricorda il Giornale di Sicilia, per Rinaudo la sfida di domani ha anche un significato personale: «Ho ricordi bellissimi di Cesena, esperienza di vita e calcistica molto formativa per la mia carriera. Palermo, invece, sapete cosa rappresenta per me: l’ho vissuta in tutte le sue forme. Vedrò la partita con gli occhi di un addetto ai lavori».

Infine, un pronostico: «Mi immagino una partita tosta, con tanti gol», ha concluso l’ex dirigente, intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia.