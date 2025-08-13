RIFIUTATI 40 MILIONI: Chivu si è impuntato | Il giocatore rimane alla Pinetina, salta tutto

Mercato, l’Inter sempre più attenta ad ogni offerta: l’obiettivo è blindare la difesa e regalarsi ulteriore qualità

L’aria che si respira in casa Inter è abbastanza buona. Ma il mercato è sempre in fermento, e non si escludono sorprese dell’ultima ora con “big” coinvolti anche in “uscita”. Il pensiero della dirigenza è all’ulteriore rafforzamento della squadra di Chivu che, intanto, è reduce da un’ottima prova di carattere nel test col Monaco. Amichevole che ha dato indicazioni importanti, anche se la squadra non è ancora al top della forma fisica. La rimonta per 2-1, firmata da Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny, ha confermato la solidità del gruppo, che ha dimostrato anche grandi qualità di reazione.

E proprio il tecnico Cristian Chivu, al termine del match ha sottolineato come i giocatori abbiano ancora bisogno di mettere minuti nelle gambe: “È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all’inizio del campionato. Mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà, anche giocando in dieci uomini”.

L’allenaotre ha poi evidenziato che fisicamente l’Inter non è ancora brillante, ma ha apprezzato quanto di buono fatto vedere, e soprattutto le occasioni create nei primi venti minuti di partita. Mancano lucidità e precisione sotto porta, ma il segnale è chiaro: la squadra non molla mai e vuole arrivare pronta all’appuntamento con la Serie A.

Il successo con i francesi, di certo, non è stato solo un test tecnico-tattico, ma anche una buona spinta dal punto di vista psicologico per un gruppo che vuole ancora crescere, e soprattutto correggere alcune lacune dell’ultima stagione. Fra i settori, in particolare, da rinforzare, c’è il reparto difensivo. Ed è proprio qui che la dirigenza lavora, come andiamo a vedere.

Le manovre di mercato per il settore difensivo

E i riflettori del calciomercato nerazzurro sono puntati nelle ultime ore proprio sul pacchetto arretrato. La scorsa stagione, nonostante i risultati, si è avuta la sensazione che mancasse qualche tassello per rendere la difesa “impenetrabile”. Con il sogno scudetto nel mirino, Marotta e Ausilio stanno valutando profili giovani ma già pronti per il grande salto.

Uno dei nomi più caldi è quello di Koni De Winter del Genoa, valutato intorno ai 25 milioni di euro. Il giovane difensore ha mostrato grande crescita negli ultimi mesi, attirando l’attenzione di diversi club, ma l’Inter sembra in vantaggio. Giovanni Leoni del Parma, inizialmente in cima alla lista, appare più complicato da raggiungere: il club emiliano chiede circa 40 milioni, una cifra considerata eccessiva in questa fase.

Il “caso” in difesa e le possibili uscite

In casa Inter, intanto, cresce lo status di Yann Bisseck. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il tedesco avrebbe anche superato nelle gerarchie Benjamin Pavard. Il rendimento in allenamento e la fiducia di Chivu hanno portato il club a rifiutare due offerte di poco meno di 40 milioni, provenienti da Crystal Palace e Bournemouth. La linea è chiara: Bisseck rimane, salvo proposte clamorose superiori.

Per quel che riguarda Pavard, invece, il giocatore potrebbe lasciare Milano. La sua ultima stagione non ha convinto come la precedente, e non è escluso che la società valuti eventuali offerte, soprattutto dalla Premier League. In caso di cessione, l’Inter reinvestirebbe su un nuovo centrale. Bisseck “non si muove”, dunque. E, in questo senso, al momento attuale è destinato a restare, diventando un pilastro della difesa.