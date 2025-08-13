Carrarese, UFFICIALE: arriva Fabio Ruggeri dalla Lazio

La Carrarese continua a rinforzarsi in vista della nuova stagione e annuncia l’arrivo di Fabio Ruggeri dalla Lazio.

Ecco l’annuncio:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Andrea Ruggeri, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2028. Il difensore, classe 2004, può vantare di ottime capacità nella fase d’impostazione dell’azione e di una grande intelligenza tattica che gli permette di essere abile nella lettura delle azioni offensive avversarie. Il giovane, romano di nascita, cresciuto nelle giovanili della Lazio, rappresenta l’idenkit del difensore moderno e di prospettiva. Nella passata stagione, ha collezionato 21 presenze in Serie B con la maglia della Salernitana.

Benvenuto a Carrara, Fabio!”.