Frosinone, UFFICIALE: Massimo Zilli è un nuovo rinforzo per l’attacco
Il Frosinone continua a puntare su profili giovani per costruire il nuovo ciclo targato Castagnini-Alvini. Il club giallazzurro ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Massimo Zilli dal Cosenza.
A comunicarlo è stata la società calabrese con una nota:
“Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027.”
Zilli lascia Cosenza dopo 72 presenze e 5 reti in quattro stagioni con la maglia rossoblù. Ora una nuova avventura in Serie B con il Frosinone, dove cercherà spazio e continuità per proseguire il suo percorso di crescita.