Juve Stabia, UFFICIALE: dal Torino arriva Cacciamani

Agosto 13, 2025

La Juve Stabia piazza un colpo in prospettiva e annuncia l’arrivo di Alessio Cacciamani dal Torino. Il giovane centrocampista si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Alessio Cacciamani. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026.”

Classe 2007, originario di Jesi, Cacciamani è cresciuto nel settore giovanile granata. Nella stagione 2024/25 ha collezionato numeri importanti: 19 presenze, 13 gol e 3 assist con l’Under 18, contribuendo alla vittoria del campionato di categoria, e 18 apparizioni con 1 gol e 3 assist in Primavera. Ha esordito anche in Serie A, totalizzando 2 presenze.

Reduce dal ritiro estivo con la prima squadra del Torino a Prato allo Stelvio, ha giocato tre amichevoli, tra cui una contro la Cremonese e due contro il Monaco, accumulando 137 minuti.

Dopo le visite mediche, si è subito aggregato alla squadra guidata da mister Abate. Queste le sue prime dichiarazioni:

“Sono contento di essere approdato alla Juve Stabia. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza e dare il massimo per questi colori.”

