Bari, inserimento per Barba: fissato un incontro, Avellino beffato?
Nuovo colpo di scena nella corsa a Federico Barba. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Bari si sarebbe inserito nelle ultime ore nella trattativa per il difensore centrale ex Sion, attualmente svincolato.
Il club pugliese avrebbe già fissato un incontro con il giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. L’Avellino, da tempo in pole, ora rischia di vedersi sfuggire l’obiettivo, complice il mancato affondo nelle scorse settimane.