Bari, inserimento per Barba: fissato un incontro, Avellino beffato?

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2025

Nuovo colpo di scena nella corsa a Federico Barba. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Bari si sarebbe inserito nelle ultime ore nella trattativa per il difensore centrale ex Sion, attualmente svincolato.

Il club pugliese avrebbe già fissato un incontro con il giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. L’Avellino, da tempo in pole, ora rischia di vedersi sfuggire l’obiettivo, complice il mancato affondo nelle scorse settimane.

Ultimissime

Bari, inserimento per Barba: fissato un incontro, Avellino beffato?

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2025

Palermo-Manchester City: il backstage dell’Anglo Palermitan Trophy

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2025

Coppa Italia, Cremonese-Palermo affidata a Zanotti: le designazioni arbitrali dei 32esimi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2025

TMW: “Palermo, si insiste per Veroli: si tratta con il Cagliari, chiave nell’obbligo di riscatto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2025

Palermo: superata quota 15mila abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2025