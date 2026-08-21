Repubblica Palermo: “Joronen, due strade per il recupero. Fortin avrà la sua grande occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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L’esito della risonanza magnetica ha chiarito il quadro dell’infortunio di Jesse Joronen, ma restano ancora da stabilire i tempi di recupero. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il portiere finlandese ha riportato una lussazione alla spalla destra e adesso saranno necessarie ulteriori consulenze specialistiche per decidere quale percorso terapeutico seguire.

Il Palermo, attraverso una nota ufficiale, ha infatti comunicato che l’iter clinico verrà definito dopo nuovi approfondimenti. Una decisione fondamentale anche per le strategie di mercato del direttore sportivo Carlo Osti.


Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le possibilità sarebbero sostanzialmente due. In presenza di un danno più contenuto si potrebbe optare per una terapia conservativa, con uno stop stimato intorno ai due mesi. La seconda strada sarebbe invece quella dell’intervento chirurgico, che comporterebbe un’assenza decisamente più lunga, quantificabile tra quattro e sei mesi, con il ritorno in campo che slitterebbe al 2027.

Joronen ringrazia i tifosi

Nel frattempo, Palermo e Joronen si sono scambiati messaggi attraverso i social. Il club ha scritto: «Ti aspettiamo presto in campo, Jesse».

Immediata la risposta del portiere:

«Fin da subito ho sentito il vostro affetto, è una cosa di cui faccio tesoro. Grazie a tutti e ci vediamo presto».

Fortin titolare contro la Juve Stabia

Una certezza, intanto, c’è. Joronen salterà la prima parte del campionato e contro la Juve Stabia sarà Fortin a difendere la porta del Palermo.

Come sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, il giovane portiere, arrivato per ricoprire il ruolo di dodicesimo, si trova improvvisamente davanti a una grande opportunità dopo la buona risposta fornita entrando a freddo contro il Lecce.

La decisione sul percorso clinico di Joronen determinerà anche il profilo che il Palermo cercherà sul mercato. In caso di uno stop intorno ai due mesi, la società potrebbe cercare un portiere da affiancare a Fortin: Pizzignacco sarebbe in prima fila, mentre viene indicata anche la suggestione di un ritorno di Alfred Gomis.

Qualora invece Joronen dovesse sottoporsi all’intervento chirurgico, secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo tornerebbero con forza le piste per un portiere di primo piano: Perin, Semper, Audero o Sportiello.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi. Nell’attesa, la porta del Palermo sarà affidata a Fortin, chiamato a sfruttare quella che Repubblica Palermo definisce la sua grande occasione.

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