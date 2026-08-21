Gazzetta dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B entra nel vivo alla vigilia dell’inizio del campionato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono soprattutto Pisa e Padova a muoversi con decisione, mentre proseguono le operazioni anche delle altre società. Tra queste c’è il Palermo, che ha effettuato un tentativo per Mattia Perin, senza però trovare le condizioni per proseguire la trattativa con la Juventus.

Pisa, tre rinforzi per Bianco





Il Pisa piazza tre operazioni. Paolo Bianco ritrova Andrea Petagna, già allenato al Monza e il cui ingaggio è stato ufficializzato. In sede sono arrivati anche Alessandro Confente e Omar Correia, entrambi provenienti dalla Juve Stabia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’investimento complessivo per Confente e Correia sfiora i 5 milioni di euro, con due innesti destinati a dare maggiore solidità alla rosa.

Padova, arriva Moro e resta viva la pista Artistico

Risponde il Padova, che sta completando l’attacco a disposizione di Antonio Calabro. È in arrivo Luca Moro dal Sassuolo a titolo definitivo: per l’attaccante è pronto un contratto triennale.

Ma potrebbe non essere l’unico innesto offensivo. Dopo aver trattato Stiven Shpendi e Cheddira, il Padova continua infatti a lavorare per Gabriele Artistico della Lazio. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la trattativa resta complessa e c’è ancora distanza tra le parti, anche se non manca la fiducia.

Possibile novità anche a livello societario: a Padova potrebbe arrivare Alessandro Antonello, già ceo dell’Inter e reduce dalla separazione con il Marsiglia.

Verona, prima le uscite

Il Verona continua invece a sfoltire l’organico. Niasse passa al Genclerbirligi e Isaac all’Istra, mentre sul fronte delle entrate sono già arrivati Lella e Dawidowicz.

Belghali resta destinato al Sassuolo in un’operazione che dovrebbe prevedere Iannoni più un conguaglio. Intanto la risposta del pubblico è importante: secondo la Gazzetta dello Sport, con 11.565 abbonamenti il Verona ha stabilito il proprio nuovo record in Serie B.

Catanzaro, dopo Giovane e Pecorino si lavora per Imperiale

Il Catanzaro ha ufficializzato Emanuele Pecorino, arrivato dalla Juventus dopo l’esperienza al Südtirol, e Samuel Giovane, acquistato dall’Atalanta dopo il prestito al Palermo.

Adesso i calabresi attendono Imperiale dalla Carrarese. Proprio a Carrara potrebbe invece tornare Calabrese dal Verona, dopo che il Padova ha abbandonato la pista.

L’Avellino è pronto a riaccogliere Missori dal Sassuolo, mentre il Cesena ha preso Jacopo Gelli dal Frosinone, dopo la partenza di Zaro in direzione Ravenna.

Palermo, tentativo per Perin

Juve Stabia-Südtirol, Giorgini e Pietrangeli cambiano maglia

Infine, dopo le polemiche a distanza tra il presidente Guerri della Juve Stabia e il ds Lovisa del Südtirol, si sono concretizzate due operazioni separate che coinvolgono altrettanti difensori centrali.

Giorgini torna in Alto Adige, mentre è ufficiale il trasferimento di Pietrangeli alla Juve Stabia. Quest’ultima operazione, sottolinea la Gazzetta dello Sport, ha beffato in extremis l’Empoli, che adesso guarda ad altri obiettivi come Cudrig della Juventus e, eventualmente, Bandinelli dello Spezia.