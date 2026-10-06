Giornale di Sicilia: “Palermo, in trasferta ora va ritrovato il clean sheet”

Sei trasferte consecutive senza riuscire a mantenere la porta inviolata. È il dato sul quale il Palermo proverà a intervenire alla ripresa del campionato, soprattutto considerando che il calendario metterà subito i rosanero davanti a due impegni esterni consecutivi, contro Empoli e Mantova. Un dato che non rappresenta un campanello d’allarme, ma che può diventare uno degli aspetti sui quali costruire un ulteriore salto di qualità.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha sempre subito almeno una rete nelle ultime sei partite disputate lontano dal Barbera, considerando la parte conclusiva della scorsa stagione e l’avvio di quella attuale.





La serie è iniziata con i pareggi per 1-1 contro Frosinone e Reggiana, prima della sconfitta per 2-0 a Venezia e del 3-0 incassato contro il Catanzaro nei playoff. In questa stagione sono invece arrivati il successo per 3-2 ad Arezzo e il pareggio per 1-1 ad Avellino.

Sei trasferte, quindi, senza clean sheet.

Inzaghi cerca il giusto equilibrio

Il dato, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, deve comunque essere analizzato senza forzature. Il bilancio esterno di questa stagione resta positivo, con una vittoria e un pareggio nelle prime due gare disputate lontano dal Barbera.

Per Inzaghi e il suo staff l’obiettivo sarà trovare il giusto compromesso tra la spinta offensiva e la protezione della propria porta.

Il 4-2-3-1 ha dato al Palermo identità e produzione offensiva, ma nei momenti in cui la squadra perde compattezza aumenta anche la possibilità concessa agli avversari di riaprire partite che sembravano ormai indirizzate.

Empoli e Mantova, doppia occasione

Il calendario offrirà immediatamente la possibilità di provare a invertire la tendenza. Dopo la sosta, infatti, il Palermo affronterà due trasferte consecutive: prima Empoli e successivamente Mantova.

Due appuntamenti differenti per caratteristiche e difficoltà, ma che potranno servire anche a valutare la crescita dei rosanero nella gestione delle partite lontano dal proprio stadio.

Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non bisogna trasformare il dato dei gol subiti in trasferta in un’emergenza. Il Palermo ha già dimostrato di riuscire a vincere anche concedendo qualcosa agli avversari.

Ritrovare lo «zero» lontano dal Barbera

Per una squadra che vuole mantenere continuità e ambizioni di vertice, però, riuscire a riportare qualche «zero» nella casella dei gol subiti lontano dal Barbera rappresenterebbe un ulteriore passo avanti.

Il Palermo ha dimostrato di possedere le armi per trovare la rete praticamente su qualsiasi campo. La prossima evoluzione dovrà passare anche dalla capacità di concedere meno.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, soprattutto in trasferta una partita ben controllata può avere lo stesso peso di una rete realizzata in più.

Empoli e Mantova rappresenteranno quindi due test immediati: il Palermo vuole continuare a produrre in attacco, ma allo stesso tempo ritrovare quella porta inviolata che lontano dal Barbera manca ormai da sei gare consecutive.