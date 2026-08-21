Gianluca Di Marzio: “Palermo, Perin torna vicino: la Juventus abbassa le richieste e apre alla cessione”

La trattativa per portare Mattia Perin al Palermo torna viva. Dopo le difficoltà emerse nelle ultime ore, la situazione è nuovamente cambiata e adesso ci sarebbero basi differenti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

Come riferisce il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus ha aperto alla possibilità di abbassare le proprie richieste economiche, anche come gesto di riconoscenza nei confronti del portiere.





Inizialmente il club bianconero aveva attribuito a Perin una valutazione importante, anche considerando il peso del giocatore negli equilibri della rosa. Una richiesta che aveva complicato il possibile trasferimento al Palermo.

Adesso, però, lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, qualora il Palermo decidesse di puntare con decisione sul portiere, la trattativa potrebbe realmente arrivare alla chiusura.

Il confronto tra Lucci e la Juventus

Un passaggio importante è avvenuto nella serata di ieri. Di Marzio riferisce infatti di un lungo confronto tra la Juventus e Alessandro Lucci, agente di Perin.

Il procuratore avrebbe chiesto alla società bianconera di agevolare l’uscita del portiere, alla luce della possibilità per Perin di trasferirsi al Palermo e giocare da titolare in una realtà ambiziosa.

Il portiere resta quindi un obiettivo concreto del Palermo. Dopo la frenata provocata dalle iniziali richieste della Juventus, l’apertura dei bianconeri può rappresentare la svolta per riaccendere definitivamente l’operazione.