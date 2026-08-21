Matteo Moretto: “Palermo-Perin, la trattativa si sblocca e avanza spedita: contatti costanti con la Juventus”

Mattia Perin si avvicina al Palermo. La trattativa per il portiere della Juventus ha registrato una svolta nelle ultime ore e adesso l’operazione procede spedita verso una possibile chiusura.

A riferirlo è il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sui propri canali social spiega come nella notte ci siano stati contatti fitti tra Alessandro Lucci, agente di Perin, e la Juventus per cercare di abbassare le richieste economiche del club bianconero.





La svolta sarebbe arrivata proprio dalla Juventus, che secondo Moretto si è detta disponibile a lasciare partire Perin a condizioni vantaggiose, anche come gesto di riconoscenza nei confronti di un calciatore con il quale esiste un legame profondo.

«Palermo-Perin, la trattativa si sblocca e adesso avanza spedita», scrive Matteo Moretto.

Dopo la frenata delle scorse ore, dunque, lo scenario è nuovamente cambiato. Palermo e Juventus sono adesso in contatto costante per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione.

Il nome di Perin resta quindi al centro delle strategie del Palermo per la porta e l’apertura della Juventus può rappresentare il passaggio decisivo per portare l’estremo difensore in rosanero.