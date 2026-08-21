Fabrizio Romano: “Palermo-Perin, trattativa alle fasi finali: si accelera per chiudere”

Mattia Perin è sempre più vicino al Palermo. Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa tra il club rosanero e la Juventus per il trasferimento del portiere.

A fare il punto è Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, che attraverso i propri canali social riferisce come i colloqui stiano accelerando verso le fasi finali dell’operazione.





«Il Palermo sta chiudendo l’accordo per Mattia Perin dalla Juventus, con i colloqui che stanno accelerando verso le fasi finali», scrive Romano.

Un ruolo importante nella trattativa lo sta ricoprendo Alessandro Lucci, agente del portiere. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i colloqui con il procuratore sono stati positivi e stanno contribuendo a sbloccare definitivamente l’affare.

L’obiettivo delle parti è adesso quello di procedere e arrivare alla chiusura il prima possibile. Dopo le difficoltà emerse inizialmente, dunque, l’operazione Perin-Palermo è entrata nella sua fase decisiva.

Le indicazioni fornite da Fabrizio Romano confermano quindi l’accelerazione: il Palermo lavora per regalare a Filippo Inzaghi il portiere della Juventus e portare a termine l’operazione nelle prossime fasi della trattativa.