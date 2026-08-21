Tuttosport: “Palermo-Perin, la svolta nella notte. Pronto biennale da due milioni a stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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La trattativa sembrava essersi complicata, ma nella notte è arrivata la svolta. Mattia Perin è tornato vicino al Palermo e adesso cresce l’ottimismo per la possibile chiusura dell’operazione con la Juventus.

Come riportato da Tuttosport, sono serviti quattro giorni di contatti e soprattutto un lungo confronto per modificare lo scenario. La Juventus aveva inizialmente avanzato richieste considerate troppo elevate dal Palermo per il cartellino del portiere, tanto che la pista aveva vissuto una fase di stallo.


Decisivo sarebbe stato il lavoro di Alessandro Lucci, agente di Perin. Secondo Tuttosport, il procuratore è riuscito a convincere la Juventus ad abbassare le proprie pretese, riaccendendo immediatamente una trattativa che sembrava destinata a raffreddarsi.

Palermo ottimista, biennale per Perin

Il Palermo, nel frattempo, aveva atteso di conoscere il quadro relativo all’infortunio di Jesse Joronen, valutando anche altre soluzioni per la porta. La nuova apertura della Juventus ha però riportato Perin al centro delle manovre rosanero.

Tuttosport riferisce che nella notte è stato compiuto un passo avanti molto importante e che il Palermo avrebbe proposto al portiere un contratto biennale da 2 milioni di euro.

Lucci proverà adesso a completare il lavoro per arrivare alla definizione dell’affare. Il Palermo è nuovamente ottimista e pronto a provare a chiudere l’operazione.

Juventus già al lavoro per il dopo Perin

L’eventuale cessione di Perin si inserisce inoltre in una situazione particolarmente movimentata per la porta della Juventus. Dopo l’arrivo di Guglielmo Vicario dal Tottenham, resta infatti da definire anche il futuro di Michele Di Gregorio.

Come sottolinea Tuttosport, la priorità dei bianconeri rimane la cessione dell’ex Monza, anche se la pista Marsiglia si sarebbe progressivamente raffreddata. Al momento appare difficile trovare una società pronta a investire una cifra importante per il suo cartellino e potrebbe quindi prendere quota la soluzione del prestito.

Il mercato dei portieri juventini potrebbe dunque produrre un vero effetto domino. La certezza, secondo quanto riportato da Tuttosport, è che Perin sia tornato vicino al Palermo dopo la svolta maturata nella notte: la Juventus ha abbassato le richieste e il lavoro di Lucci può adesso portare alla chiusura.

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