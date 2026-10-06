Repubblica: “Palermo, ora si torna a fare sul serio: primato da difendere e infermeria in via di svuotamento”

Tre settimane dopo l’ultima partita, per il Palermo è arrivato il momento di tornare a fare sul serio. La lunga sosta per le Nazionali è terminata e i rosanero si preparano alla trasferta di Empoli con l’obiettivo di confermare quanto costruito nella prima parte della stagione. La squadra di Filippo Inzaghi riparte dal primo posto con tredici punti, da un attacco da primato e dalle buone notizie legate ai recuperi di Hernani e Perin.

Come analizza Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la classifica non permette però di rallentare. Il Palermo è in vetta con almeno due punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma la graduatoria rimane molto corta.





Südtirol e Mantova sono a due lunghezze dai rosanero, mentre Modena e Ascoli inseguono a tre punti. A quota sette ci sono Verona, Avellino, Cesena, Benevento, Pisa e Padova. Più indietro l’Empoli, prossimo avversario del Palermo, dodicesimo con sei punti.

Palermo, la condizione mentale è ottima

Dal punto di vista mentale, il Palermo arriva alla ripresa nelle condizioni migliori. La squadra si presenterà sabato al Castellani con entusiasmo e voglia di vincere, forte di un percorso nel quale ha ottenuto soltanto un pareggio, quello di Avellino, considerando anche la Coppa Italia.

A dare ulteriore forza ai rosanero c’è un pubblico che continua a sostenere la squadra anche lontano dal Barbera.

Alessandro Geraci su Repubblica Palermo mette in evidenza soprattutto il rendimento offensivo: il Palermo ha realizzato dieci reti in cinque partite, dato che condivide con Mantova e Verona e che rappresenta il miglior rendimento della categoria.

Qualche insidia può invece arrivare dalla fase difensiva, ancora da registrare. I rosanero hanno incassato cinque reti, una in meno dell’Empoli, mentre Inzaghi deve ancora ritrovare la condizione migliore di alcuni elementi importanti della rosa.

Hernani e Perin verso il recupero

La lunga pausa è servita soprattutto per svuotare progressivamente l’infermeria.

Nell’ultimo turno Inzaghi aveva già recuperato Peda, mentre durante la sosta sono arrivati progressi importanti da Hernani e Perin.

Il brasiliano ha già svolto parte del lavoro con il gruppo e con il pallone. Inzaghi vuole portarlo in Toscana perché la sua presenza permette di cambiare volto al Palermo, anche se inizialmente dovrebbe essere Palumbo a occupare il suo posto.

Indicazioni positive anche per Perin, che è pronto e punta a ritrovare la condizione migliore. Nel frattempo, però, Fortin ha già dimostrato di offrire garanzie.

Diversa la situazione di Strefezza. Come ricorda Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’esterno è stato escluso dalla lista Over per fare spazio a Mazzitelli e lo stop causato dalla lesione alla coscia sinistra dovrebbe protrarsi fino a dopo la prossima sosta di novembre.

Più lunghi, invece, i tempi per Joronen: a causa della lussazione, il suo recupero è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Empoli, Andreoletti debutta contro la capolista

Il Palermo troverà un Empoli reduce da un periodo complicato. I toscani hanno perso tre delle ultime quattro partite, compresa l’ultima gara casalinga contro l’Arezzo.

Una situazione che ha portato all’esonero di Pagliuca e all’arrivo sulla panchina azzurra di Matteo Andreoletti.

Il nuovo allenatore dovrà però fare i conti anche con diverse situazioni fisiche da monitorare. Sicuramente assente il giovane attaccante della Primavera Salvatore Monaco, mentre il capitano Luca Magnino sarà valutato nel corso della settimana.

Da verificare anche le condizioni di Matteo Egan e Stiven Shpendi, che hanno continuato a lavorare con i preparatori. Procedono invece verso il recupero Belardinelli, Distefano e Ceesay.

Dopo tre settimane senza partite, dunque, il Palermo riparte dal Castellani. Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il primo posto è stato conquistato con merito, ma il campionato si preannuncia duro e senza sconti: per difendere la vetta sarà necessario tornare immediatamente a correre.