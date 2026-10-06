Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani verso il recupero. Perin ci sarà a Empoli, ma Fortin insidia la sua titolarità”

Il Palermo è tornato al lavoro a Torretta e dall’infermeria arrivano indicazioni positive in vista della trasferta di Empoli. Hernani è avviato verso il recupero, mentre anche Perin dovrebbe tornare a disposizione. Per il portiere, però, il rientro tra gli effettivi non significa automaticamente una maglia da titolare: l’affidabilità mostrata da Fortin lascia aperte le valutazioni di Filippo Inzaghi in vista della gara del Castellani.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ieri pomeriggio il Palermo ha ripreso la preparazione al CFA di Torretta dopo la lunga sosta, mettendo nel mirino la trasferta contro l’Empoli.





Una ripresa accompagnata da buone notizie per quanto riguarda Hernani. Il centrocampista brasiliano è infatti avviato verso il recupero e potrebbe quindi tornare tra le soluzioni a disposizione di Inzaghi.

Perin verso il rientro

Indicazioni positive arrivano anche da Perin. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere sarà quasi certamente arruolabile per la trasferta del Castellani.

Il suo ritorno tra gli effettivi, tuttavia, non comporta automaticamente quello nell’undici iniziale.

La questione riguarda soprattutto quanto mostrato nel frattempo da Fortin, che ha garantito affidabilità tra i pali e ha quindi aperto una valutazione sulla titolarità in vista dell’Empoli.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sarà dunque Inzaghi a dover decidere a chi affidare la porta rosanero al Castellani.

La certezza, al momento, è che il Palermo si avvicina alla ripresa del campionato recuperando alternative importanti. Hernani procede verso il rientro e Perin dovrebbe essere nuovamente convocabile, anche se la crescita e l’affidabilità di Fortin tengono aperto il ballottaggio.

Un dubbio che accompagnerà la settimana di lavoro a Torretta e che, come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dovrà essere sciolto in vista della trasferta di Empoli.