Corriere dello Sport: “Euro 2032, Barbera: il Comune chiede chiarimenti al Palermo. Firma della convenzione entro fine mese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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l Renzo Barbera resta al centro del percorso di Palermo verso Euro 2032. Lo stadio rosanero fa parte della lista consegnata dalla FIGC alla UEFA, mentre parallelamente prosegue l’iter per la nuova convenzione tra il Palermo FC e il Comune. Dopo l’esame del Piano Economico Finanziario presentato dal club, l’amministrazione ha richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni. La firma dell’accordo, prevista entro la fine del mese, tuttavia non sembra essere in discussione.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il progetto di riqualificazione del Barbera deve ancora superare alcuni passaggi sul fronte della nuova convenzione.


Il Comune, dopo aver analizzato il Piano Economico Finanziario presentato dalla società rosanero, ha infatti chiesto al Palermo alcuni chiarimenti.

La documentazione, sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è comunque ritenuta idonea per consentire il prosieguo dell’istruttoria. Il procedimento continuerà una volta definiti con maggiore precisione alcuni aspetti ed effettuate le integrazioni richieste dall’amministrazione.

Barbera, chiarimenti anche sui ricavi pubblicitari

Uno dei punti sui quali il Comune ha chiesto ulteriori precisazioni riguarda i ricavi pubblicitari.

Non si tratta, dunque, di uno stop al percorso della nuova convenzione, ma di passaggi che dovranno essere completati prima di procedere con l’iter.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nei prossimi giorni proseguiranno le interlocuzioni tra il Palermo FC e il Comune proprio con l’obiettivo di affrontare gli ultimi nodi dell’accordo.

Convenzione, firma prevista entro fine mese

Il passaggio assume particolare importanza anche alla luce del percorso verso Euro 2032, con il Renzo Barbera inserito nella lista degli stadi consegnata dalla FIGC alla UEFA.

Riqualificazione dell’impianto e nuova convenzione procedono quindi parallelamente, mentre Palermo continua la propria corsa per rientrare tra le sedi italiane della manifestazione continentale.

Il punto più significativo, evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, riguarda però le tempistiche dell’accordo: nonostante la richiesta di chiarimenti e integrazioni avanzata dal Comune, la firma della nuova convenzione, prevista entro la fine del mese, non sembra essere in discussione.

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