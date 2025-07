Repubblica: “Palermo, il domino del mercato è partito: ecco il piano di Osti tra portieri, rincalzi e nuove certezze”

L’arrivo di Augello ha fatto scattare la prima mossa del grande domino estivo del Palermo. Tocca ora al direttore sportivo Carlo Osti far cadere tutte le altre tessere, costruendo una rosa competitiva per la nuova Serie B. Niente rivoluzione, ma interventi chirurgici in ogni reparto per colmare i vuoti e consegnare a Filippo Inzaghi una squadra equilibrata e completa.

Portieri, rebus aperto

Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il nodo più urgente riguarda la porta: Desplanches è in uscita (piace al Pescara), mentre Gomis resta un’incognita dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione. Inzaghi lo valuterà in ritiro, ma non è esclusa la partenza. Il sogno è Audero, reduce dal prestito, ma il Como spara alto e l’Hellas Verona è in pressing. Lezzerini è una pista a parametro zero, mentre Joronen del Venezia si allena in Finlandia con l’amico Pohjanpalo e potrebbe tornare di moda.

Difesa: rincalzi cercasi

Anche il reparto arretrato ha bisogno di aggiustamenti. Come riferisce ancora Geraci su Repubblica Palermo, servono vice Magnani e vice Ceccaroni, possibilmente under. Il rientro di Peda dalla Juve Stabia sarà valutato, mentre per Bani del Genoa è arrivato un secco no. Restano alte le quotazioni di Lucchesi (Fiorentina) e Marcandalli (Genoa), ma su quest’ultimo c’è anche il Cagliari. La pista Cistana, svincolato dal Brescia, rappresenta un’occasione da non perdere. In uscita ci sono Buttaro e soprattutto Nikolaou, richiesto dal Bari.

Centrocampo: Elia e Palumbo, le chiavi del nuovo sistema

A centrocampo, si va verso il ritorno di Salvatore Elia, con le pendenze col procuratore risolte. Il suo acquisto (1,1 milioni) esclude l’arrivo di Gyasi. Il Palermo stringe anche per Antonio Palumbo del Modena, dopo il no di Saric alla contropartita. Il bosniaco, fuori dal progetto tecnico, spinge per il Cesena. Tutto secondo il piano, riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, con l’obiettivo di ridurre gli over e inserire profili funzionali al gioco di Inzaghi.

Attacco: conferme e addii

Davanti, i fari restano puntati su Brunori e Pohjanpalo, le due certezze. Il Palermo non vuole rinunciare nemmeno a Le Douaron, nonostante la stagione opaca. In uscita sicuri ci sono Appuah, già girato al Valenciennes, e Insigne, che aspetta solo l’Avellino. In forte dubbio anche Di Mariano, escluso dai convocati per il ritiro.

Come conclude Geraci su Repubblica Palermo, il mosaico di Osti prende forma. Mossa dopo mossa, il nuovo Palermo si avvicina a essere la squadra protagonista che i tifosi sognano.