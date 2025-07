Gazzetta dello Sport: “Palermo, è saltato Elia. Al suo posto c’è Gyasi Ora tutto su Palumbo”

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Salvatore Elia al Palermo, ma l’affare è clamorosamente saltato all’ultimo momento. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, una questione legata alle commissioni dell’agente ha fatto naufragare la trattativa tra Spezia e Palermo. Una rottura che ha generato malumori nello Spezia, che contava su quell’incasso per far quadrare i conti entro fine mese, e anche nell’Atalanta, che avrebbe incassato una percentuale del 50% (pari a 750mila euro).

La stessa problematica dell’agente rischia di compromettere anche altre trattative, come il passaggio di Cittadini dall’Atalanta allo Spezia. Diverso il discorso per Vlahovic, che dovrebbe comunque approdare alla corte di Luca D’Angelo.

Gyasi al posto di Elia

Il Palermo non è rimasto fermo. Dopo il dietrofront su Elia, ha virato deciso su Emmanuel Gyasi, svincolato dall’Empoli: il giocatore ha già firmato il contratto ed è pronto a mettersi agli ordini di Inzaghi, portando esperienza e duttilità offensiva.

Palumbo, affare da 2 milioni

Nel frattempo, è andata in porto l’operazione Antonio Palumbo, centrocampista classe ’96 in uscita dal Modena. Come riferisce Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo ha investito 2 milioni di euro per assicurarsi il regista campano, superando la concorrenza e scegliendo di chiudere senza contropartite tecniche, dopo che Saric ha rifiutato il trasferimento nel club emiliano.

Il caos Elia non ha fermato il turbinio di trattative che stanno agitando la Serie B. Come riepiloga Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, «la metà delle squadre è già in ritiro e tutte vogliono cominciare con le rose praticamente complete». Dal Modena, che cerca un esterno tra Sernicola, Zanimacchia ed Esteves, al Venezia, che ha ufficializzato due difensori stranieri (Francjic e Korac) e ora punta ad Azzzi e Compagnon, fino alla Reggiana, che definisce Bozzolan dal Milan e attende Missori dal Sassuolo.

In fermento anche il Sudtirol, che ha chiuso per Bordon (2005) dalla Lazio e Coulibaly, fedelissimo di Castori. Il Padova fa le visite mediche a Papu Gomez e chiude per Harder, Seghetti e altri profili, mentre il Frosinone mette le mani su Raimondo e ha sistemato la porta con Sherri.

Serie C: Gagno a Vicenza, Maita a Benevento

Non manca il movimento neanche in Serie C. Come riporta ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Vicenza annuncerà oggi il portiere Gagno, mentre il Bari cede Maita al Benevento (che prende anche il portiere Vannucchi), Matino e Achik alla Salernitana.

Infine, inizia a muoversi anche il Cosenza, che sembra aver scelto il nuovo direttore sportivo: sarà Fabio Lupo. Ancora da definire, invece, l’allenatore: è l’ultima panchina libera in categoria, insieme a quella del Foggia, dove però è atteso il ritorno di Delio Rossi.