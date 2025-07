Repubblica: “Palermo, caccia aperta ai rinforzi”

Il Palermo ha messo a segno il primo colpo di mercato con l’arrivo di Tommaso Augello, terzino ex Cagliari, approdato da svincolato con un contratto pluriennale. Ma la campagna acquisti del club siciliano non si ferma e prosegue su diversi fronti per garantire a Pippo Inzaghi una rosa competitiva in vista del ritiro estivo a Châtillon, in programma tra pochi giorni.

Come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, uno dei nomi che stuzzicano l’area tecnica per il reparto arretrato è quello di Mattia Bani, classe 1993 del Genoa, con una lunga esperienza in Serie A. Avviati i primi contatti con l’entourage, mentre si valutano alternative anche per i ruoli di vice Magnani e Ceccaroni. Tra i profili seguiti ci sono Alessandro Mercandalli (seguito anche dal Cagliari) e Lorenzo Lucchesi, giovane in prestito alla Reggiana nell’ultima stagione, sul quale si registra la concorrenza di Cremonese e Sampdoria.

Sempre secondo Geraci su Repubblica Palermo, nel mirino anche Andrea Giorgini del Sudtirol e Federico Barba, già allenato da Inzaghi a Benevento, attualmente svincolato dopo la risoluzione col Sion.

Sul fronte offensivo si attende l’esito della trattativa per Antonio Palumbo del Modena: l’affare dovrebbe chiudersi entro la settimana, a prescindere dall’inserimento di Dario Saric come eventuale contropartita tecnica. Per le corsie esterne, resta caldo il nome di Salvatore Elia, valutato circa 1,1 milioni di euro, con accordo già definito sui 600 mila euro annui d’ingaggio. Prima, però, andranno risolte alcune pendenze con la Juventus: fissata una deadline al 17 luglio, oltre la quale l’operazione potrebbe saltare. Tra le alternative figura Emmanuel Gyasi dell’Empoli, che tornerebbe volentieri a Palermo, sua città natale.

Il nodo più complesso riguarda la porta. Il Palermo segue con attenzione il recupero di Gomis, ma non molla la pista che porta a Emil Audero, reduce dall’esperienza in prestito. L’inserimento del Verona, alla ricerca del sostituto di Montipò, ha complicato i piani: il Como, proprietario del cartellino, è intenzionato a monetizzare e la trattativa si è trasformata in un testa a testa.

Sul fronte uscite, come riferisce ancora Geraci su Repubblica Palermo, si avvicina l’addio di Roberto Insigne, sempre più vicino all’Avellino: l’intesa con il club campano è totale e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Più distante, invece, Dimitrios Nikolaou, difensore centrale seguito nei giorni scorsi, mentre prende corpo il ritorno di Patryk Peda, rientrato dal prestito alla Juve Stabia, che verrà valutato nel corso del ritiro.

Il direttore sportivo Carlo Osti lavora su più tavoli, ma molte decisioni – comprese eventuali promozioni interne o nuove richieste – passeranno da Inzaghi, che a Châtillon potrà valutare personalmente la rosa e indicare eventuali correttivi.