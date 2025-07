Tuttosport: “Il Palermo accelera su Cistana. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Dal Bari a Palermo, fino a Padova e Mantova: il mercato entra nel vivo. Tante ufficialità e manovre in corso, come racconta Cristiano Tognoli su Tuttosport.

Il Bari ha annunciato tre rinforzi in un solo giorno – Cerofolini, Dickmann e Moncini – ma è solo l’inizio. Come scrive Cristiano Tognoli su Tuttosport, i pugliesi stanno trattando con Christian Gytkjaer, attaccante svincolato ex Monza: sul tavolo un contratto annuale con opzione per una seconda stagione.

In parallelo, si muove anche il Palermo, che – secondo quanto riportato da Tognoli su Tuttosport – continua a lavorare per chiudere l’operazione Andrea Cistana, uno degli ultimi svincolati di spicco del Brescia. I rosanero avrebbero intensificato i contatti nelle ultime ore, mentre Cistana resta uno dei profili più ambiti del lotto cadetto.

Sempre dal Brescia arriva Besaggio, ormai vicino all’Avellino, club che ha già chiuso per Crespi (triennale) e punta anche il difensore Bellich della Juve Stabia. In Serie A, invece, l’Empoli si è assicurato in prestito dal Nizza il centrocampista Andrei Ilie e ha definito l’accordo per Pellegri con il Torino.

Come ricostruito ancora da Cristiano Tognoli sulle colonne di Tuttosport, altre operazioni si stanno concretizzando: il Modena gira Bozhanaj in prestito alla Carrarese, da cui lo aveva prelevato due stagioni fa. Intanto è sfida tra Virtus Entella e Reggiana per Caporale del Cosenza.

Proprio la Reggiana ha chiuso per Papetti, mentre il Mantova ha ufficializzato l’arrivo di Falletti con un biennale. Presentazione in grande stile, invece, per Bisoli al Cesena, fotografato con i nuovi colori al Teatro Bonci.

Il Padova ha messo a segno un colpo a sorpresa: il “Papu” Gómez ha firmato per i veneti, in attesa dei giovani Harder (Fiorentina) e Villa (Juventus). Infine, sempre in B, ufficiale anche l’arrivo di Adorante al Venezia e di Adorni al Modena.