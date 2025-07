Gazzetta dello Sport: “Palermo, chiuso Elia. Adesso Palumbo Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Bari piazza il colpo Christian Gytkjaer e rilancia le ambizioni in Serie B. Il vichingo danese torna protagonista nel campionato che ha già deciso in passato, come raccontato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Due finali, due gol pesantissimi, due promozioni. E ora Christian Gytkjaer è pronto a riprovarci con il Bari, firmando un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. Dopo l’annata in Serie A con il Venezia, l’attaccante danese torna nel torneo dove ha fatto la differenza con Monza e Venezia, decidendo le finali playoff del 2023 e del 2024. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’ingaggio dell’attaccante rappresenta un segnale forte da parte della proprietà, da tempo contestata, che però ora sta costruendo una rosa competitiva.

Accanto a Gytkjaer, arrivano anche Verreth (altro ex Brescia), con un contratto triennale, e il giovane Rao, in arrivo dal Napoli dopo lo svincolo dalla Spal. Come sottolinea ancora Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Bari ha già ufficializzato anche gli arrivi di Cerofolini, Pagano, Moncini e Dickmann.

Attaccanti protagonisti sul mercato

Non solo Gytkjaer: il mercato degli attaccanti in Serie B è caldissimo. Lo Spezia accelera per Vlahovic dall’Atalanta e ufficializza il prestito di Artistico (ex Cosenza) dalla Lazio. Il Mantova chiude per Falletti, appena rientrato dal prestito al Bari, con un biennale. Il Venezia si assicura Adorante dalla Juve Stabia (tre anni più opzione), mentre il Südtirol lavora al ritorno di Pecorino, reduce da un’annata sfortunata al Frosinone.

Ma a rubare la scena è ancora l’Avellino, scatenato in entrata. Secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club irpino è pronto a lanciarsi su Tutino, non appena la Sampdoria completerà il riscatto da 2,5 milioni dal Cosenza. Intanto proseguono i contatti per il difensore Bellich della Juve Stabia: la richiesta è di 500mila euro, trattativa in corso. A centrocampo si valutano i profili di Besaggio (ex Brescia) e Gyabuaa (Atalanta).

Palermo e altre ufficialità

Il Palermo continua a muoversi con decisione: annunciato Augello (ex Cagliari) e definito il ritorno di Elia dallo Spezia, ora punta a chiudere anche per Palumbo dal Modena prima del raduno. Il club emiliano, a sua volta, ha ufficializzato Adorni, mentre la Reggiana ha chiuso per Papetti e segue Bertagnoli.

Sempre secondo Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Cesena ha sottoscritto un triennale con Dimitri Bisoli, ex capitano del Brescia, e ha messo sotto contratto per tre anni anche Guidi dal Pontedera. In porta, dopo l’addio a Klinsmann, l’obiettivo è Gagno del Modena.

Movimenti anche per la Juve Stabia, che ha scelto Confente (Vicenza) per sostituire Thiam (andato al Monza). Il Modena, invece, è pronto a cedere in prestito Bozhanaj alla Carrarese. Infine, l’Entella aggiunge alla propria rosa il giovane Dalla Vecchia, centrocampista classe 2005 in prestito dal Torino.