Serie B, si attende la decisione del TAR sul ricorso della Salernitana: Lega rinvia tutto

La Serie B resta in stand-by. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lega ha deciso di rinviare ogni decisione in attesa della sentenza del TAR del Lazio sul ricorso presentato dalla Salernitana, discusso lunedì.

Il nodo riguarda l’ipotesi di allargare l’organico a 21 squadre, su richiesta del club campano presieduto da Danilo Iervolino. Una possibilità che, se accolta, stravolgerebbe la composizione attuale del campionato cadetto. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’udienza si sia già svolta, ma il verdetto non sia ancora stato emesso, lasciando nel limbo l’organizzazione del torneo.

Nel frattempo, il Direttivo della Lega Serie B ha scelto di sospendere ogni provvedimento operativo, compresa la definizione del calendario, inizialmente previsto per fine luglio. Secondo quanto riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, la data provvisoria per la presentazione resta il 30 luglio, a Mantova, ma tutto dipenderà dall’esito del ricorso.