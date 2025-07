Corriere dello Sport: “Baldini-Barzagli. L’Under 21 dell’Italia riparte da due ex Palermo”

Silvio Baldini torna protagonista nel calcio italiano: sarà lui il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Una scelta che affonda le radici non solo nella sua carriera lunga trentacinque anni, ma anche in un’identità patriottica forte, che lo ha portato ad accettare l’incarico senza condizioni. Come racconta Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, la chiamata della Nazionale – per Baldini un valore non negoziabile – era troppo importante per essere messa in discussione.

Originario di Carrara, a soli 140 km da Coverciano, Baldini ritrova un punto di riferimento dopo un lungo peregrinare da nord a sud dell’Italia, vissuto sempre come sfida e passione. Secondo quanto riporta Marota sul Corriere dello Sport, il tecnico toscano firmerà un contratto biennale, con possibile vice Andrea Barzagli, e farà il suo debutto ufficiale il 5 settembre a La Spezia contro il Montenegro, nella prima gara di qualificazione all’Europeo. Quattro giorni dopo, trasferta in Macedonia del Nord.

L’obiettivo affidatogli dal presidente federale Gabriele Gravina è ambizioso: qualificare l’Italia ai prossimi Europei del 2027 e, soprattutto, riportarla ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, a vent’anni esatti dall’ultima partecipazione (Pechino 2008). Sempre secondo quanto scrive Marota sul Corriere dello Sport, il feeling con l’ambiente è già forte: venerdì scorso Baldini ha incontrato a Coverciano Buffon, Viscidi e Gattuso. Con quest’ultimo, in particolare, è scattata subito un’intesa speciale: due uomini di campo, diretti e concreti, a cui sarà affidato il compito di rinsaldare il legame tra Nazionale maggiore e Under 21.

Il cambio della guardia coinvolge anche le altre selezioni giovanili: l’Under 20, orfana di Corradi (passato al Milan), potrebbe essere guidata da Alberto Bollini, attualmente in Under 19. Questa selezione affronterà dal 27 settembre il Mondiale di categoria in Cile. Intanto, si chiude l’esperienza di Nunziata, destinato a salutare dopo 13 anni il Club Italia.

Una nuova era è pronta a cominciare. Baldini, come sottolinea ancora Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, rappresenta la scelta di chi crede nei valori profondi dell’azzurro. Per lui, «la Nazionale vera è quella del 1982», e ora potrà finalmente provare a ricostruire quell’identità a partire dai giovani.