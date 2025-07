Corriere dello Sport: “Retegui in Arabia per 66 milioni. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Retegui in azione contro l'Arsenal (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Il rilancio tanto atteso è arrivato. Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’Al-Qadsiah ha messo sul piatto 66 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) per Mateo Retegui (26), offrendogli un contratto da circa 20 milioni l’anno (16 + 3 di bonus). La richiesta iniziale dell’Atalanta era di 70 milioni, e il club saudita si è avvicinato sensibilmente: le parti, riferisce ancora Trotta sul Corriere dello Sport, stanno limando i dettagli e discutendo il contributo di solidarietà, con la fumata bianca ormai a un passo.

Nel frattempo, la Dea ha già avviato il casting per il nuovo attaccante. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i nomi valutati spaziano da Giacomo Raspadori (25) a Lorenzo Lucca (24), fino a Georges Mikautadze (24) e al giovane Adam Daghim (19) del Salisburgo. In lista anche Evan Ferguson (20) del Brighton, vicino alla Roma, e fari sempre accesi su El Hadji Malick Diouf (20).

Movimenti anche a centrocampo: Matteo Pessina (28) piace a Bologna, Genoa e Torino, con Sartori che lo conosce bene dai tempi di Bergamo. I rossoblù continuano anche il pressing per Facundo Gonzalez (22) della Juve, mentre è ufficiale il prolungamento del prestito di Benjamin Siegrist (33).

Sul fronte difensori, Malick Thiaw (23) ha detto no alla proposta del Como allenato da Cesc Fabregas. Il club lariano valuta ora Jacobo Ramon (20) del Real Madrid, e ha messo 15 milioni sul piatto per Maximo Perrone (22) del Manchester City. In attacco, Morata resta un obiettivo, ma tutto dipenderà dalla cessione di Osimhen al Galatasaray.

Il Lecce ha sondato il terzino Domagoj Bradaric (25), seguito anche da Pisa, Cremonese e Hajduk Spalato. In uscita, nuovi segnali su Gaetano Oristanio (22), nel mirino di Torino e Parma, mentre Ngonge (25) resta un obiettivo dichiarato di Marco Baroni per i granata.

La Cremonese si muove su più fronti: piacciono Liberato Cacace, Diego Demme e Adrien Tameze. Per l’attacco, sempre attuale Giuseppe Ambrosino (21), tra i pali il nome più caldo è Pietro Terracciano (35).

Infine, il Leeds ha avviato nuovi colloqui per Vanja Milinkovic-Savic (28), mentre Wladimiro Falcone (30) attende la proposta giusta. Il Verona, infine, continua a monitorare Fali Candé (27) del Venezia.