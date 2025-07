Corriere dello Sport: “Serie B, il colpo di giornata è del Bari. Tutte le trattative del giorno”

Il calciomercato estivo continua ad animare la Serie B, con diverse operazioni in fase avanzata tra entrate, uscite e trattative in via di definizione. Uno dei colpi più significativi riguarda l’attaccante danese Christian Gytkjær, che ha firmato un contratto annuale con opzione per il Bari. L’ex bomber di Monza e Venezia, sempre in doppia cifra nelle ultime stagioni, rappresenta il settimo innesto della squadra pugliese. In uscita, invece, Mehdi Dorval si avvicina al trasferimento all’estero.

Il Pescara, attivissimo sul mercato, punta sul portiere Sebastiano Desplanches del Palermo per rinforzare i pali, qualora non si sbloccasse il ritorno di Plizzari dal Venezia. In attesa della presentazione ufficiale del nuovo allenatore Vivarini (sabato 12 luglio), il club abruzzese ha definito la cessione del difensore Brando Moruzzi alla Juventus. In arrivo anche l’esterno Riccardo Ciervo, ex Roma, reduce da una stagione al Cosenza.

Sempre sul fronte offensivo, Pescara segue con attenzione Tommaso Biasci (Catanzaro), Luca Pandolfi (Cittadella) e Luca Moro (Sassuolo), mentre in ritiro sarà valutato Riccardo Tonin. Confermato anche Andrea Ferraris. Attesa nelle prossime ore la nuova offerta della Roma per il giovane talento Antonio Arena (2008), con possibile inserimento del difensore Plaia e del trequartista Graziani.

Movimenti anche in casa Juve Stabia, dove Leonardo Candellone ha rinnovato il contratto, respingendo l’interesse di Empoli e Vicenza. I campani hanno chiuso anche per il portiere Alessandro Confente, ex Vicenza, e per l’attaccante Dominic Vavassori (classe 2005), in arrivo dall’Atalanta U23. Si avvicina alla conclusione anche la trattativa con la Fiorentina per Maat Daniel Caprini.

L’Avellino, intanto, tratta il centrocampista Michele Besaggio, svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Rinnovo fino al 2028 per Raffaele Russo, mentre la Reggiana ha ufficializzato l’arrivo del centrale Andrea Papetti con un biennale.

In uscita, il centrocampista Matteo Maggio potrebbe lasciare lo Spezia dopo il prestito in Polonia, mentre Arkadiusz Reca è vicino al Lech Poznań. Lo stesso Spezia ha visto rientrare il centrocampista portoghese Joao Moutinho, destinato però a una nuova esperienza all’estero.

L’Empoli guarda con interesse a Franco Ezequiel Carboni, terzino sinistro dell’Inter reduce da una stagione tra River Plate e Venezia. Figlio dell’ex Catania Ezequiel Carboni e fratello maggiore di Valentin, il difensore potrebbe approdare in Toscana con la formula del prestito.

La Carrarese ha esteso fino al 2028 il contratto del portiere Marco Bleve, mentre l’Entella ha ufficializzato l’ingaggio dell’esperto portiere Simone Colombi e del giovane Marco Dalla Vecchia, proveniente dal Torino.

Infine, colpo a parametro zero per il Modena, che ha aggiunto alla propria rosa il difensore Davide Adorni (32), ex Brescia, con un contratto biennale.

Come riportato da Antonio Guido e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il mercato di Serie B è nel pieno dell’attività, con le società impegnate a rinforzare le rose tra strategie d’esperienza e investimenti sui giovani.