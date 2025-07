Corriere dello Sport: “Desplanches nel mirino del Pescara, pronto l’assalto al portiere del Palermo”

Potrebbe tingersi di biancazzurro il futuro di Sebastiano Desplanches, giovane portiere di proprietà del Palermo. Come riferito da Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il Pescara guarda con sempre più interesse all’estremo difensore classe 2003, individuato come alternativa nel caso in cui non andasse in porto il ritorno di Alessandro Plizzari dal Venezia.

Il club abruzzese, guidato da pochi giorni da Vincenzo Vivarini, è alla ricerca di certezze tra i pali per la prossima stagione e – sottolinea ancora il Corriere dello Sport – ha già cominciato a sondare con decisione il terreno per arrivare al prestito di Desplanches. Il Palermo, da parte sua, sarebbe disposto a lasciar partire il giovane portiere per garantirgli maggiore continuità.

La trattativa per Plizzari resta complessa e – come spiega ancora Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport – l’eventuale fumata nera con il Venezia potrebbe accelerare i contatti tra le due società. In quel caso, Desplanches diventerebbe il profilo in pole per difendere la porta del nuovo Pescara targato Vivarini.