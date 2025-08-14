Repubblica: “Palermo, caccia al portiere spunta anche Perin”

Diviso tra le manovre di mercato e l’esordio ufficiale in Coppa Italia, il Palermo prepara il debutto stagionale con una priorità chiara: intervenire su due ruoli chiave. Come sottolinea Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando per rinforzare la porta e aggiungere una pedina under in difesa.

L’infortunio di Alfred Gomis — frattura del radio del braccio destro, con stop previsto di circa due mesi — ha costretto la dirigenza a intervenire subito, portando in rosa Francesco Bardi. Ma, scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il club rosa non esclude di inserire un altro estremo difensore. Tra i nomi in lista, il più suggestivo è quello di Mattia Perin, bandiera della Juventus dal 2018 con una parentesi al Genoa. Il Sassuolo, altra pretendente, si è defilato ufficializzando l’arrivo di Arijanet Murić dall’Ipswich Town. Restano nel mirino anche Adrian Semper, protagonista della promozione del Pisa con SuperPippo Inzaghi, lo svincolato Jesse Joronen e Pierluigi Gollini della Roma. Sfumata invece la pista Jonathan Klinsmann, vicino al rinnovo con il Cesena.

Il secondo obiettivo riguarda la retroguardia: serve un centrale under capace di sostituire Ceccaroni all’occorrenza. In pole, riferisce ancora Repubblica Palermo, c’è Davide Veroli (classe 2002), rientrato al Cagliari dopo il prestito alla Sampdoria ma fuori dai piani del club sardo. L’operazione si prefigurerebbe come un prestito oneroso con diritto e obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, per una cifra intorno ai tre milioni.

Sul fronte campo, l’attenzione si sposta a sabato e al primo turno di Coppa Italia contro la Cremonese. Geraci scrive che Dionisi potrebbe proporre subito Bardi tra i pali e il tandem Brunori-Pohjanpalo in attacco, per scaldare una tifoseria già in fermento. Gli abbonamenti hanno infatti toccato quota 15.075, miglior dato dalla stagione 2010-2011, conclusa con la storica finale di Coppa Italia. Un segnale, chiosa Repubblica Palermo, che fa sognare i tifosi: «Potrebbe essere l’anno giusto»