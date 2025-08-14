Tuttosport: “Venezia, colpo Hainaut. Palermo, spunta l’ipotesi Turati per la porta”

Colpo a sorpresa del Venezia, che secondo Tuttosport ha strappato al Parma il terzino destro Antoine Hainaut, 23 anni, reduce da 25 presenze e 2 reti nella scorsa Serie B. Con lui arriva anche l’esterno destro Pietrelli dalla Juventus Next Gen, mentre è ufficiale l’ingaggio del difensore Michael Venturi, 26 anni, dal Cosenza: contratto triennale per un giocatore con 93 presenze in cadetteria.

Il quotidiano diretto da Xavier Jacobelli, attraverso la firma di Gianluca Scaduto, riporta che il Palermo è in pieno casting per il dopo Gomis e, tra i nomi in lizza, spunta quello di Stefano Turati, 23 anni, rientrato al Sassuolo dopo l’esperienza al Monza. Il club rosanero, satellite del City Group, è vicino anche a Davide Veroli, 22 anni, difensore di proprietà del Cagliari ed ex Sampdoria: l’operazione dovrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato intorno ai tre milioni di euro.

Sul fronte difensori, il Tuttosport segnala che il Bari si è inserito nella corsa a Federico Barba, 31 anni, svincolato, ex Como e Sion, su cui era in vantaggio l’Avellino. Spazio anche ad altri movimenti in cadetteria: la Carrarese ha acquistato dalla Lazio il giovane Fabio Ruggeri, 20 anni, reduce da 23 presenze in Serie B con la Salernitana; il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Massimo Zilli, 23 anni, dal Cosenza; l’Empoli è vicino a chiudere per il difensore italo-nigeriano Nosa Obaretin, 22 anni, del Napoli, l’anno scorso al Bari; infine, lo Spezia accoglie Antonio Candela, 25 anni, terzino destro in arrivo dal Venezia.

Come sottolinea Scaduto su Tuttosport, il mercato di B entra nella fase calda, con il Palermo pronto a muoversi per blindare la porta e completare il reparto difensivo prima dell’avvio del campionato.