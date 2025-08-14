Coppa Italia, Cremonese–Palermo: i bookmaker vedono avanti i grigiorossi

Cresce l’attesa per la sfida di Coppa Italia tra Cremonese e Palermo, in programma sabato 16 agosto alle 21:15 allo Zini. Davide Nicola e Filippo Inzaghi si ritrovano in panchina per il primo vero banco di prova della stagione, con in palio l’accesso al turno successivo.

I bookmaker vedono leggermente favorita la Cremonese, ma le quote raccontano un match tutt’altro che scontato. Bet365 propone il segno 1 a 1.95, il pareggio a 3.40 e il 2 rosanero a 3.80; Snai scende a 1.90 per la vittoria dei grigiorossi, con l’X a 3.25 e il Palermo vincente a 3.85. Su Betfair la quota più alta per il segno 1 (2.00), X a 3.25 e segno 2 a 3.75.

AdmiralBet offre 1 a 1.97, pareggio a 3.25 e vittoria siciliana a 3.80; Lottomatica va su 1 a 1.95, X a 3.15 e il picco massimo per il successo ospite a 4.15. Infine, NetBet quota la Cremonese a 1.96, il pareggio a 3.25 e il Palermo a 3.80.

Un quadro che conferma il vantaggio teorico della formazione di Nicola, ma con margini per l’impresa dei rosanero di Inzaghi, soprattutto considerando le quote alte sul segno 2, ideali per chi crede nel colpo esterno siciliano.