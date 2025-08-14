Gazzetta dello Sport: “Monza, obiettivo chiaro: risalita diretta e sfida aperta al Palermo”

In Brianza, dove un tempo dominavano le arterie industriali, sta nascendo un progetto calcistico ambizioso. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il Monza guarda alla risalita immediata in Serie A come a un traguardo imprescindibile. La transizione societaria porta qualche incertezza, ma sul campo le idee sono nitide: gioco aggressivo, sfruttamento delle fasce, inserimenti e coraggio, lo stesso mostrato contro Inter e Atalanta.

Paolo Bianco, intuizione già ai tempi del Modena, sta guidando un mix equilibrato di giovani e veterani. L’arrivo di Pedro Obiang, ex capitano del Sassuolo e fresco vincitore della B, testimonia l’alta ambizione del club. Tuttavia, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per proporsi come vera anti-Palermo sarà fondamentale evitare brutte sorprese dal mercato. Con Pessina, Colpani, Mota e Ciurria, la rosa conta elementi di categoria superiore: perderne anche solo uno potrebbe cambiare il quadro.

Per ora, la base per inseguire la vetta c’è tutta. Il duello con il Palermo, favorito per la vittoria finale, si preannuncia acceso.