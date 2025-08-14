Gazzetta dello Sport: “Palermo, il casting portiere resta aperto. Klinsmann resta in pole”

Agosto 14, 2025

Sul fronte portiere, il Palermo non ha intenzione di prendere decisioni affrettate. Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, con Gomis fuori causa la fiducia sarà data a Bardi, titolare in Coppa a Cremona e con ogni probabilità anche nella prima di Serie B contro la sua ex squadra, la Reggiana.

Il nome di Klinsmann resta tra i favoriti per la porta rosanero, mentre Gollini rimane un’opzione più defilata. Sempre viva, secondo Vitale sulla Gazzetta dello Sport, anche la pista che porta a Joronen, che però piace pure allo Spezia.

Nel frattempo, la campagna abbonamenti del Palermo ha superato quota 15 mila tessere, un traguardo che testimonia l’entusiasmo crescente attorno alla squadra di Inzaghi.

