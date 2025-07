Repubblica: Notte di stelle al Barbera. Bigon: “Un’opportunità per i tecnici di mettere in campo le loro idee”

Adesso è ufficiale: il 9 agosto il Manchester City sbarcherà a Palermo per affrontare i rosanero al Renzo Barbera in un’amichevole di lusso dal sapore storico. A dare l’annuncio è stato direttamente il club inglese, che sul proprio sito ha confermato la partecipazione alla celebrazione dei 125 anni dalla fondazione dell’Anglo Palermitan Athletic & Football Club. Lo riporta Francesco Patanè su Repubblica Palermo.

Quella contro la squadra di Pep Guardiola sarà molto più di una semplice amichevole estiva. Sarà, sottolinea Patanè su Repubblica Palermo, un ritorno alle radici del club siciliano, fondato proprio da inglesi nel 1900, quando i primi pionieri britannici disputarono la loro prima sfida contro una formazione di marinai. Un legame profondo, che oggi si rinnova grazie all’ingresso del Palermo nella galassia del City Football Group, ufficializzato nel 2022.

«Un appuntamento storico per la città e per la sua squadra – si legge in una nota del Palermo – Un test di assoluto valore contro una formazione d’élite che, dopo aver preso parte al Mondiale per club, affronterà i calciatori di Inzaghi, dopo il ritiro estivo in Valle d’Aosta». L’occasione segnerà anche il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione per i rosanero davanti ai propri tifosi.

Come ricorda Francesco Patanè su Repubblica Palermo, in palio ci sarà la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, che vedrà la squadra di Guardiola impegnata in una delle rare uscite amichevoli contro un club italiano. Il Palermo sarà infatti il quarto club del City Football Group a sfidare i Citizens, dopo Melbourne City, Yokohama Marinos e Girona.

«Da un punto di vista tecnico – ha dichiarato Riccardo Bigon, direttore sportivo del City Football Group – questa partita rappresenta un’importante opportunità per continuare la preparazione precampionato. Ma ha anche un valore simbolico, perché per la prima volta si affrontano due club storici, con un omaggio alle radici inglesi del Palermo».

L’incontro del 9 agosto, conclude Patanè su Repubblica Palermo, rappresenta un simbolico ponte tra passato e futuro. Un evento che anticipa le celebrazioni per il 125esimo anniversario della fondazione del club, previsto per il 1° novembre, e che rinsalda lo spirito internazionale della squadra siciliana.