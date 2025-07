Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato si scalda. C’è il nome nuovo”

Continuano a ritmo serrato le manovre di mercato del Palermo, con il direttore sportivo Carlo Osti impegnato quotidianamente tra telefonate e contatti per rinforzare l’organico di Pippo Inzaghi. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, due operazioni sono ormai prossime alla definizione: si tratta di Tommaso Augello e Fabio Palumbo, virtualmente già inseriti nella rosa rosanero.

Per l’ex Cagliari, evidenzia Orifici sul Giornale di Sicilia, si attende solo il completamento delle visite mediche per arrivare all’annuncio ufficiale, atteso già nei prossimi giorni. Più articolata la trattativa per Palumbo, legata all’uscita di Saric verso il Modena: qualora il centrocampista bosniaco non dovesse accettare la destinazione, Osti potrebbe comunque sbloccare l’operazione con una formula alternativa.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, resta invece più complicata la pista che porta a Elia, anche se il club siciliano continua a lavorare per chiudere. In parallelo, sono stati avviati contatti con Emmanuel Gyasi, profilo valutato per rafforzare le corsie offensive.

Sul fronte difensivo, gli obiettivi sono due: Andrea Cistana, svincolato dal Brescia, con cui manca solo l’accordo economico, e Lorenzo Lucchesi della Fiorentina, reduce da una stagione positiva alla Reggiana con 27 presenze e 2 reti. Il difensore classe 2003 verrebbe inserito tra gli under e preso in prestito.

A centrocampo, occhi puntati anche su Lorenzo Parlanti, classe 2004 in forza al Feyenoord U21, in scadenza nel 2025. I contatti sono stati avviati e rappresentano un’opportunità di prospettiva.

Per quanto riguarda le uscite, Orifici sul Giornale di Sicilia fa sapere che il Bari ha rallentato per Nikolaou e Di Mariano, virando su altri profili come Obaretin e Pandolfi. Situazioni che potrebbero sbloccarsi solo negli ultimi giorni di mercato. Insigne è a un passo dall’Avellino, mentre Buttaro è conteso tra Carrarese e Pescara, con i toscani attualmente in vantaggio.

Infine, Vasic, Corona e Desplanches restano sotto osservazione: hanno mercato ma partiranno per il ritiro con il Palermo, dove saranno valutati da Inzaghi prima di eventuali cessioni.