Repubblica: “Dionisi non cambia, con il Mantova conferma del 3-5-2”

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo oggi in edicola, la sfida di domani tra Palermo e Mantova sarà un altro giorno della verità per i rosanero, chiamati a riscattarsi dopo il pari beffa con lo Spezia e a mantenere vivo l’obiettivo playoff. Il Barbera sarà il teatro di una gara delicata, con il Palermo deciso a ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo, mentre il Mantova – reduce da due sconfitte consecutive – cercherà punti salvezza, pur senza il sostegno dei propri tifosi in trasferta a causa della chiusura del settore ospiti.

L’ex rosanero e attuale tecnico del Mantova, Possanzini, ha sottolineato le difficoltà della sua squadra: «Abbiamo fatto di tutto per arrivare pronti. Peccato non avere i nostri tifosi, il loro sostegno in trasferta è sempre stato fondamentale».

Le scelte di Dionisi: conferma per il 3-5-2

Come evidenziato da Geraci su Repubblica Palermo, Dionisi sembra intenzionato a mantenere l’assetto visto contro lo Spezia, puntando sulla solidità difensiva e su un attacco più strutturato. Audero, protagonista di buone parate all’esordio, sarà tra i pali al posto di Desplanches, mentre il neoacquisto Magnani guiderà la difesa a tre con Ceccaroni e Baniya.

A centrocampo, Segre, Ranocchia e Blin formeranno la cerniera centrale, con Diakitè e Lund sugli esterni. In attacco, confermata la coppia Brunori-Pohjanpalo, con il finlandese chiamato a ripetere le prestazioni che lo hanno reso protagonista con il Venezia.

Mantova in emergenza, ma Possanzini avverte: «Abbiamo le nostre carte da giocare»

Il Mantova dovrà fare a meno del difensore Nikolaou, sostituito da Magnani, mentre in attacco l’ex rosanero Mancuso proverà a mettere in difficoltà la retroguardia palermitana. «Il Palermo è fortissimo, ha calciatori di livello e un progetto ambizioso. Noi vogliamo cancellare le ultime delusioni e dare battaglia», ha dichiarato Possanzini.

Con il Barbera pronto a spingere i rosanero, il Palermo ha l’occasione di rilanciarsi definitivamente. Servirà concretezza, equilibrio e il contributo dei nuovi innesti per tornare a fare punti pesanti.