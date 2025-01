La Reggiana ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Joaquín Sosa. Il giocatore classe 2002 arriva in prestito dal Bologna fino a giugno, dopo aver trascorso l’ultima stagione in MLS con il Montréal. Questo trasferimento rappresenta per la Reggiana un rinforzo importante nella difesa, puntando sull’esperienza internazionale maturata da Sosa.

