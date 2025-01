Serie C: Lucchese sconfitta 2-3 in casa dalla Spal. Vince il Perugia sul Carpi. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

La SPAL ha conquistato una vittoria sofferta per 3-2 contro la Lucchese in una partita ricca di colpi di scena. Mirco Antenucci ha segnato una doppietta nel primo tempo (15′, 42′), mettendo in vantaggio la squadra ferrarese. Tuttavia, nella ripresa la Lucchese è riuscita a riportarsi in partita grazie ai gol di Quirini e Magnaghi, pareggiando momentaneamente il risultato. Il gol decisivo è arrivato al 71′ da D’Orazio, che ha riportato avanti la SPAL, assicurandole i tre punti.

Nell’altro incontro del girone, il Perugia ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Carpi. Il gol della vittoria è stato segnato da Lisi al 47′, poco dopo l’inizio del secondo tempo, dando al Perugia un importante successo per consolidare la propria posizione in classifica.

Entella – 44 punti

Ternana – 42 punti

Pescara – 41 punti

Torres – 39 punti

Vis Pesaro – 36 punti

Arezzo – 36 punti

Rimini – 29 punti

Pineto – 28 punti

Perugia – 27 punti

Pianese – 26 punti

Ascoli – 26 punti

Carpi – 26 punti

Campobasso – 26 punti

Gubbio – 25 punti

Spal – 23 punti

Pontedera – 21 punti

Lucchese – 19 punti

Milan U23 – 17 punti

Sestri Levante – 16 punti

Legnago Salus – 14 punti