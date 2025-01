Serie C: Altamura e Sorrento si dividono la posta. Classifica aggiornata del Girone C

La sfida tra Altamura e Sorrento si è conclusa con un pareggio 1-1. La partita è stata sbloccata presto da Leonetti, che ha segnato al 6′ per l’Altamura. Il Sorrento non si è dato per vinto e ha trovato il pareggio al 40′ con Cuccurullo. Il risultato è rimasto invariato per il resto della partita, con entrambe le squadre che hanno lottato intensamente ma senza riuscire a prevalere.

Benevento – 43 punti

Monopoli – 41 punti

Audace Cerignola – 38 punti

Avellino – 36 punti

Potenza – 36 punti

Crotone – 33 punti

Giugliano – 31 punti

Catania – 31 punti

Picerno – 29 punti

Trapani – 29 punti

Sorrento – 28 punti

Altamura – 27 punti

Cavese – 25 punti

Foggia – 25 punti

Latina – 23 punti

Juventus U23 – 21 punti

Casertana – 20 punti

ACR Messina – 16 punti

Turris – 12 punti

Taranto – 3 punti