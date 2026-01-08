Magnani si ferma: 40 giorni di stop per il difensore di proprietà del Palermo

Pesante tegola per la Reggiana, che dovrà fare a meno di Magnani per circa 40 giorni. Come riporta Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, il difensore nativo di Correggio ha riportato una lesione al bicipite femorale destro, infortunio che lo costringerà a saltare tutto il mese di gennaio e buona parte di febbraio.

Magnani si era fermato subito dopo la trasferta di Marassi del 28 dicembre. Secondo quanto ricostruisce Francesco Pioppi sulle colonne de Il Resto del Carlino, i tempi di recupero saranno condizionati anche dalla struttura fisica imponente del giocatore, che necessita di un ricondizionamento atletico più lungo. Il rientro in campo è ipotizzato per il 22 febbraio contro l’Avellino o, in alternativa, per il 28 febbraio nel derby con lo Spezia al “Picco”.

L’assenza del centrale, in prestito dal Palermo, pesa ancora di più alla luce delle valutazioni di mercato.

Dionigi dovrà quindi rinunciare a uno dei suoi uomini chiave per una lunga serie di partite. Come evidenzia ancora Francesco Pioppi sul Il Resto del Carlino, Magnani salterà le sfide contro Venezia, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Catanzaro, Mantova ed Empoli, per un totale di sette gare che potrebbero diventare otto.

In sua assenza, il capitano Rozzio è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa. Intanto la squadra continua a lavorare al “Villa Granata Training Center” in vista della ripresa del campionato, prevista sabato alle 15 al “Città del Tricolore” contro il Venezia. Le buone notizie arrivano dal rientro di Girma, fondamentale per la manovra offensiva, mentre Gondo sarà assente per squalifica. Atteso anche Novakovich, chiamato a una reazione dopo un periodo deludente, in un momento in cui la Reggiana dovrà trovare risorse interne per sopperire a un’assenza pesante come quella di Magnani.