Il Resto del Carlino: “Magnani infortunato, niente mercato: resta alla Reggiana per problemi personali”

Il 2026 non si apre nel migliore dei modi per la Reggiana, costretta a fare i conti con una vera e propria emergenza fisica. Se da un lato c’è il sorriso per il rientro di Natan Girma, dall’altro preoccupano e non poco le condizioni di Giangiacomo Magnani e Massimo Bertagnoli. Come riportato da Il Resto del Carlino, entrambi i giocatori non si sono mai allenati nel corso della pausa e il loro forfait contro il Venezia appare ormai scontato.

I due sono fermi ai box per problemi muscolari che dovranno essere ulteriormente approfonditi prima di formulare una prognosi definitiva. Tuttavia, secondo quanto riferisce ancora Il Resto del Carlino, il rischio concreto è che Magnani e Bertagnoli siano costretti a saltare non solo la prossima gara, ma almeno un paio di partite. Un’assenza pesante per la squadra granata, chiamata a gestire un calendario impegnativo con le rotazioni ridotte al minimo.

Sul fronte Magnani, la situazione si intreccia inevitabilmente anche con il mercato. Il difensore centrale classe 1995, nativo di Correggio, resta un obiettivo del Palermo, che continua a spingere per riaverlo già in questa finestra invernale. Tuttavia, come sottolinea Il Resto del Carlino, il rientro in rosanero al momento non è possibile: Magnani resterà a Reggio, anche perché le sue vicende personali non sono ancora risolte.

Una variabile che pesa sia sulle strategie della Reggiana sia su quelle del Palermo, costretto ad attendere sviluppi che, almeno nell’immediato, non sembrano destinati a sbloccarsi. In attesa di capire i tempi di recupero e le reali condizioni fisiche dei giocatori, la priorità resta gestire l’emergenza, come ribadisce Il Resto del Carlino, con l’obiettivo di evitare ulteriori ricadute in una fase già delicata della stagione.